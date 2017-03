Neue Whatsapp-Alternative oder doch nur der xte Messenger?

Eric Dolatre war bereits schon einmal erfolgreich. Als Mitbegründer des E-Mail- und Internetdienstes GMX im Jahre 1997 konnte er viel Geld verdienen. Nun hat der Münchener einen neuen Plan: Er will die Messenger-Welt revolutionieren und Whatsapp die Stirn bieten. Wir er das machen will und ob das sinnvoll ist erzähle ich euch heute.

In München-Neuaubing hat vor kurzem weiteres Startup eine Tore geöffnet. Die Rede ist von Brabbler, einem Unternehmen was zukünftig eine große Nummer in der Messenger-Dynastie sein will. Sein Gründer Eric Dolatre hat sich auf die Fahnen geschrieben dicken Fischen wie Facebook kräftig auf die Füße treten zu wollen. Doch wie will der Unternehmer das in der Überfluss-Digitalwelt schaffen, in der es bereits den xten Messenger auf dem Markt gibt? Ganz einfach, sagt Dolatre. Man soll mit seinem Dienst ganz einfach verschlüsselt kommunizieren und auch Termine planen und Dateien verschicken können und das ganz ohne Werbung. Und wie soll das Ganze dann finanziert werden? – Ganz einfach. Dolatre nimmt Geld von den Nutzern und das nicht wenig. 3 Euro im Monat soll die Nutzung des Dienstes kosten, denn dafür werden schließlich auch keine Daten von Zuckerberg mitgelesen, rechtfertigt sich der Erfinder.

Die Nutzung von Facebook und Co. sei schließlich letzten Endes auch nicht kostenlos. Man bezahle immer mit seinen Daten, doch viele interessiert das nicht. Ob sein gewagter Plan letztendlich aufgeht muss sich noch zeigen. Es ist jedoch ein gutes Signal, dem Datendiebstahl etwas entgegen zu setzen.